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Четыре человека пострадали в крупном ДТП на юго-западе Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
19:48
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Четыре автомобиля и рейсовый автобус столкнулись на юго-западе столицы, в результате пострадали три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 23 на ул. Теплый Стан произошло столкновение четырех машин. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека», - рассказали в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    20:30
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:24 http://www.mskagency.ru/materials/2722993 10.11.17
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