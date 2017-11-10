Четыре человека пострадали в крупном ДТП на юго-западе Москвы

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Четыре автомобиля и рейсовый автобус столкнулись на юго-западе столицы, в результате пострадали три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В районе д. 23 на ул. Теплый Стан произошло столкновение четырех машин. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека», - рассказали в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.