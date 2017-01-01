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Сильный мокрый снег прошёл на юго-западе столицы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22:55
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Вечером в Москве начался сильный мокрый снег с дождём. Снегопад с различной интенсивностью продолжался несколько часов.

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