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На юге столицы пошёл снег: самое время класть асфальт

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:20
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На юге Москвы возле станции метро Царицыно рабочая бригада укладывала асфальт во время начавшегося снегопада.

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