Разбитая дорога между посёлком Килемары и селом Нежнур в Республике Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 11.11 23:39

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Дорога между посёлком Килемары и селом Нежнур Республики Марий Эл находится в ужасном состоянии. Чтобы доехать от Килемар до Нежнур на легковом автомобиле у вас займет не менее одного часа, если на большегрузе, то не менее двух часов. И это только в одну сторону... Расстояние до села Нежнур 25 км. Так что сами представьте, с какой скоростью едут по этой трассе автомобили.

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196573

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, с. Нежнур