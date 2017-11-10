Разбитая дорога между посёлком Килемары и селом Нежнур в Республике Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 11.11 23:39
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Дорога между посёлком Килемары и селом Нежнур Республики Марий Эл находится в ужасном состоянии. Чтобы доехать от Килемар до Нежнур на легковом автомобиле у вас займет не менее одного часа, если на большегрузе, то не менее двух часов. И это только в одну сторону... Расстояние до села Нежнур 25 км. Так что сами представьте, с какой скоростью едут по этой трассе автомобили.Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, с. Нежнур
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