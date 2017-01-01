Люди мерзнут в своих квартирах в Широкундыш в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 13:27

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К нам пришла просьба жителей деревни Широкундыш в Марий Эл по поводу того, что в их квартирах отопительные батареи холодные. Они связывают это с тем ,что котельные отапливаются не углем, как положено ,а гнилыми дровами. Как видно по видео -это правда, и действительно ,котельная отапливается гнильем. Люди переживает как они перенесут эту зиму, ведь прошлую они замерзали в своих квартирах. А ведь они платят за отопление, как положено!