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Главная  /  Репортажи  /  Люди мерзнут в своих квартирах в Широкундыш в Марий Эл

Люди мерзнут в своих квартирах в Широкундыш в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:27
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К нам пришла просьба жителей деревни Широкундыш в Марий Эл по поводу того, что в их квартирах отопительные батареи холодные. Они связывают это с тем ,что котельные отапливаются не углем, как положено ,а гнилыми дровами. Как видно по видео -это правда, и действительно ,котельная отапливается гнильем. Люди переживает как они перенесут эту зиму, ведь прошлую они замерзали в своих квартирах. А ведь они платят за отопление, как положено!

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