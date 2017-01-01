Дождливый и прохладный день в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:13

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Дождливый и прохладный день установился в Москве. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Температура поднялась до +4°C.