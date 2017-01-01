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Тысячи футбольных болельщиков следуют к спорткомплексу "Лужники"

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:12
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11 ноября в эти минуты в столичном спорткомплексе "Лужники" начинается товарищеский матч по футболу между Россией и Аргентиной. В связи с массовым мероприятием в Лужниках приняты особые меры безопасности, а также ограничено движение транспорта. От станции метро "Спортивная" по организованному коридору к спорткомлпексу "Лужники" следуют тысячи болельщиков. Многие из болельщиков повязали шарфы и взяли флаги с Российским триколором. Станции метро "Спортивная" и МЦК "Лужники" в настоящий момент работают только на выход. Для пассажиров в обычном режиме работают ближайшие станции "Фрунзенская" и "Парк Культуры".

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