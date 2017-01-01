Работа шаттла "М1" перед началом матча "Россия-Аргентина" в Лужниках

Автор: tim777 Дата публикации: 16:27

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На стадионе "Лужники" в эти минуты начинается футбольный товарищеский матч между Россией и Аргентиной. Для удобства прибытия болельщиков от станции метро "Парк Культуры" запущен маршрут шаттла "М1". Автобусы останавливаются возле Крымской эстакады, после чего следуют к Лужникам через Фрунзенскую набережную. Для беспрепятственного перемещения движение транспорта по Фрунзенской набережной от пересечения с улицей Льва Толстого полностью перекрыто.