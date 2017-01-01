Работа шаттла "М1" перед началом матча "Россия-Аргентина" в Лужниках
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:27
-
- 19
На стадионе "Лужники" в эти минуты начинается футбольный товарищеский матч между Россией и Аргентиной. Для удобства прибытия болельщиков от станции метро "Парк Культуры" запущен маршрут шаттла "М1". Автобусы останавливаются возле Крымской эстакады, после чего следуют к Лужникам через Фрунзенскую набережную. Для беспрепятственного перемещения движение транспорта по Фрунзенской набережной от пересечения с улицей Льва Толстого полностью перекрыто.
- 19
Комментарии (0)