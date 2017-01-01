Около трёх тысяч сотрудников Росгвардии обеспечивают безопасность при проведении матча в Лужниках

Автор: tim777 Дата публикации: 16:43

17

17 0

Около 3 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечивают безопасность во время проведения футбольного матча между сборными России и Аргентины, который проходит в эти минуты на стадионе «Лужники». Сотрудники Росгвардии обеспечивают соблюдение правопорядка по периметру стадиона и вблизи ближайших станций метрополитена, в парных патрулях и направляющих коридорах. Во время самого мероприятия прилегающие к стадиону «Лужники» территории патрулируют дополнительные наряды, а также сотрудники конной полиции.