Ненастная погода с моросящими дождями установилась в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 17:02

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В столичном регионе в эти дни установилась ненастная погода. На протяжении дня температура воздуха поднялась до отметок в +5-6 градусов. При этом отмечается плотная облачность и идут моросящие дожди. Как сообщают синоптики, эта погода наиболее соответствует середине осени. По прогнозам в ближайшие дни повышение температуры продолжится и уже в ночное время заморозков не предвидится. При этом ненастье в виде кратковременных дождей сохранится. Первых ощутимых заморозков, по прогнозам стоит ожидать после 16 ноября.