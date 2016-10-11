Свалка опила в поселке Килемары в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 13:27

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Мы уже делали сюжет по этой незаконной свалке и ,естественно, обращались в компетентные органы с просьбой, чтобы они нашли виновного и обязали бы убрать её. Эта свалка расположена по улице Пушкина поселка Килемары. О какой-либо пожарной безопасности говорить вообще не стоит . Свалка примыкает к жилому сектору. Также идет загрязнение реки Кундыш. Из всего что сделали с этой свалкой - ее притоптали тяжелым трактором. Что делать дальше ,и кому еще обращаться мы не знаем. Возможно, высокие покровители позволяют делать в поселке свалку из опила и хлама.