На 16-й Парковой улице открылся музей ретро автомобилей

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:40

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Импровизированный музей под открытым небом появился на 16-й Парковой улице. Хозяин коллекции — Иван Заяц. Многие машины Ивану достались даром. Собирать ретротехнику начал 13 лет назад. Сначала он ставил их у своей пятиэтажки, но на Ивана пошли войной местные жители и коммунальщики, когда количество автомобилей перевалило за 40. "Они очень нервировали местные власти, поскольку занимали парковочные места и мешали уборке района", — говорит депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. В итоге ему выделили площадку в тупике на 16-й Парковой улице. Теперь Иван называет ее выставкой и временами устраивает бесплатные экскурсии желающим.