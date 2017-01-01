В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На 16-й Парковой улице открылся музей ретро автомобилей

На 16-й Парковой улице открылся музей ретро автомобилей

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:40
  • 62
  • 2

Импровизированный музей под открытым небом появился на 16-й Парковой улице. Хозяин коллекции — Иван Заяц. Многие машины Ивану достались даром. Собирать ретротехнику начал 13 лет назад. Сначала он ставил их у своей пятиэтажки, но на Ивана пошли войной местные жители и коммунальщики, когда количество автомобилей перевалило за 40. "Они очень нервировали местные власти, поскольку занимали парковочные места и мешали уборке района", — говорит депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. В итоге ему выделили площадку в тупике на 16-й Парковой улице. Теперь Иван называет ее выставкой и временами устраивает бесплатные экскурсии желающим.

  • 62
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    17:55
    Эти машины здесь несколько лет стоят)
  • Artem_077
    18:01
    И не Заяц, а Заец его фамилия.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:29 | alextsaryev99
Обстановка перед матчем Россия-Аргентина в Лужниках
8 0
18:21 | Artem_077
В парке Сокольники стартовал зимний сезон
120 0
30.10 10:12 | Stalker
Минералогический музей в Старом Осколе пополнился экспонатом от Мобильного репортера
30 0
12:05 | PAREN
Выставка машин советских времен в ТЦ "Метрополис"