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В Килемарах мусор сжигают открытым способом

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
21:09
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В п. Килемары в Марий Эл на улице Пушкина опять сжигали мусор. Мы делали фото 30.10.17 и, заехав сегодня на эту свалку, увидели дотлевающий мусор. Что можно было сжечь сожгли, а что нет, осталось на этом же месте. Никаких указателей, что здесь свалка ТБО, нет и, запрещающих это делать, тоже нет. Также не нашлось никакой информации, что здесь полигон для сжигания ТБО открытым способом, тоже нет. Мы уверены, что она в поселке Килемары незаконна.

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