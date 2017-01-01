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Зимний сезон в парке Сокольники открыт с шоу на льду

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:56
  • 26
  • 1

Зимний сезон в парке Сокольники открыт с шоу на катке Лёд.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    22:01
    В 21:09 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2723099
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