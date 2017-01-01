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Дождливый и ветреный вечер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:27
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В столице к вечеру похолодало, периодически идёт дождь и наблюдаются сильные порывы ветра. Дождливая погода продлится в столице несколько дней.

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