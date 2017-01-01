Дождливый и ветреный вечер в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:27

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В столице к вечеру похолодало, периодически идёт дождь и наблюдаются сильные порывы ветра. Дождливая погода продлится в столице несколько дней.