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Главная  /  Репортажи  /  Оригинальная световая инсталляция на ТЦ «Лотте-плаза»

Оригинальная световая инсталляция на ТЦ «Лотте-плаза»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:09
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Оригинальная световая инсталляция отображается на фасаде ТЦ «Лотте-плаза» со стороны Нового Арбата.

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