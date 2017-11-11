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Один человек погиб в ДТП на Полярной улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:08
  • 108
  • 1

На Полярной улице автомобиль ВАЗ врезался в стоящую фуру. Водитель легковушки погиб на месте.

  • 108
  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    21:37
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:34 11.11.17
    http://www.mskagency.ru/materials/2723103
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