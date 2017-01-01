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Главная  /  Репортажи  /  Музыкальная семья Тупиковых: концерт в Полковой церкви города Тихвина

Музыкальная семья Тупиковых: концерт в Полковой церкви города Тихвина

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:04
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В семье Александра Тупикова все музыканты. Папа преподает в Тихвинской ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, играет на разных инструментах, сочиняет музыку. Любят музыку и дети - Влада, Никита, Варя и мама Мария. Сегодня все они подарили тихвинцам концерт "Музыка в семье Александра Тупикова", который состоялся в Концертном зале Полковая церковь Тихвинского Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова. Закончили они концерт песней, которую исполнили по просьбе слушателей. Кроме многочисленных тихвинцев ненадолго стали зрителями и слушателями и гости города, что были на экскурсии в Доме-музее. Обидно только, что одновременно в ДК города шел юбилейный концерт известного тихвинского хора "Созвучие". Надеюсь и его можно будет увидеть на видео.

Ленинградская область, г. Тихвин

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