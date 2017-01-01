Под Коломной растет огромная свалка мусора

Автор: Олег Шарихин Дата публикации: 14:40

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196610

Коломне грозит экологическая катастрофа: Сотни фур ежедневно проносятся по Новорязанскому и Озерскому шоссе на мусорную свалку «Воловичи» с мусором из Москвы. Уже полгода, как закрыли балашихинскую свалку, часть мусора повезли к нам. Вонь от мусора уже ощущают жители Семеновского, Первомайского, Змеева, Барановки и т. д. Роза ветров обычно дует в сторону Колычева. По ночам мусор сжигают, так как свалка, созданная в 1990 году, не рассчитана на такой объем мусора. По информации от администрации Коломенского района, свалка планируется разрастаться минимум до 2034 года. Вы представляете, что будет?!дополнить видео можно по ссылке https://vk.com/video107956423_456239046Полигон ТБО Воловичи в 5 км от Коломны и в 500-3000 м от деревень Воловичи, Гришино, Карасево, Лесной, Биорки, Семеновское, Барановка, Щепотьево, Паново и др. в июне 2017 ОТКРЫЛИ ДЛЯ МУСОРА ИЗ МОСКВЫ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ;-В сутки на полигоне разгружается ок. 300 МУСОРОВОЗОВ С ПРИЦЕПАМИ.В перспективе увеличение до 800 машин в сутки;-Мусор НЕ ОТСЕКАЕТСЯ ОТ ГРУНТА, НЕ ПЕРЕСЫПАЕТСЯ ЗЕМЛЕЙ. Также имеет место целый ряд других нарушений в захоронении мусора;-ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ постоянно присутствует в воздухе, а также формируется СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ, все это уже отравляет жизнь людей из окрестных деревень;-Массовый ЗАМОР РЫБЫ в Семеновском пруду, экспертизу которого отказались делать все организации;https://vk.com/photo-156052145_456239257