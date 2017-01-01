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Под Коломной растет огромная свалка мусора

Автор:
Олег Шарихин
Дата публикации:
14:40
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Коломне грозит экологическая катастрофа: Сотни фур ежедневно проносятся по Новорязанскому и Озерскому шоссе на мусорную свалку «Воловичи» с мусором из Москвы. Уже полгода, как закрыли балашихинскую свалку, часть мусора повезли к нам. Вонь от мусора уже ощущают жители Семеновского, Первомайского, Змеева, Барановки и т. д. Роза ветров обычно дует в сторону Колычева. По ночам мусор сжигают, так как свалка, созданная в 1990 году, не рассчитана на такой объем мусора. По информации от администрации Коломенского района, свалка планируется разрастаться минимум до 2034 года. Вы представляете, что будет?!
дополнить видео можно по ссылке https://vk.com/video107956423_456239046

Полигон ТБО Воловичи в 5 км от Коломны и в 500-3000 м от деревень Воловичи, Гришино, Карасево, Лесной, Биорки, Семеновское, Барановка, Щепотьево, Паново и др. в июне 2017 ОТКРЫЛИ ДЛЯ МУСОРА ИЗ МОСКВЫ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ;
-В сутки на полигоне разгружается ок. 300 МУСОРОВОЗОВ С ПРИЦЕПАМИ.
В перспективе увеличение до 800 машин в сутки;
-Мусор НЕ ОТСЕКАЕТСЯ ОТ ГРУНТА, НЕ ПЕРЕСЫПАЕТСЯ ЗЕМЛЕЙ. Также имеет место целый ряд других нарушений в захоронении мусора;
-ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ постоянно присутствует в воздухе, а также формируется СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ, все это уже отравляет жизнь людей из окрестных деревень;
-Массовый ЗАМОР РЫБЫ в Семеновском пруду, экспертизу которого отказались делать все организации;
https://vk.com/photo-156052145_456239257
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