В ТиНАО в поселке Кокошкино сгорел частный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:06

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В поселке Кокошнино загорелся двухэтажный деревянно-щитовой частный дом с мансардой общей площадью 70 квадратных метров. Пожар начался на первом этаже. За короткое время пламя охватило деревянные полы и стены. Уже через несколько минут огонь успел охватить весь первый этаж и перекинуться на второй. Хозяева успели вовремя покинуть горящее строение и вызвали пожарных. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади, частично обрушились стены и кровля. В тушении было задействовано одновременно 4 пожарные автоцистерны. Сложностей с подъездом к горящему дому не возникло, так как проезжая часть в садовом товариществе широкая. Спустя 40 минут пламя было локализовано, а через полтора часа полностью удалось ликвидировать возгорание. От факторов пожара никто из людей не пострадал. Причина возгорания выясняется.