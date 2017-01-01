Дождливый вечер на юге Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11.11 23:03

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В Москве дождь не прекращается. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Дует прохладный ветер. Столбики термометра показывают +3°C.