Устранение солевых отложений на оборудовании высоковольтной подстанции на Сахалине после циклона
- Автор:
- Margarita Tatarova
- Дата публикации:
- 12:39
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Мощный циклон на Сахалине, сопровождаемый мокрым снегом и сильным ветром, нарушил электроснабжение нескольких населенных пунктов на острове. Зафиксированы случаи перекрытия изоляции энергообъектов из-за солевых отложений, образование которых было спровоцировано морским ветром и высокой влажностью воздуха. С помощью пожарных энергетики очищали от соленого снега оборудование высоковольтной подстанции «Холмская».
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