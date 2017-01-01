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Сильный ветер повалил деревья в Южно-Сахалинске

Автор:
Goldinsm
Дата публикации:
12:39
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В Южно-Сахалинске в ночь на 12 ноября прошел сильный циклон. Порывистый ветер повалил деревья.

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