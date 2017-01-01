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Мусорные завалы в Шатуре в Вокзальном проезде

Автор:
m1207m777
Дата публикации:
14:40
  • 15
  • 0

На этом месте всегда были контейнера для мусора, потом их убрали. Горы мусора стали расти с каждым днем.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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