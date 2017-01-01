В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Киевском шоссе сгорел автомобиль

На Киевском шоссе сгорел автомобиль

Автор:
Minister
Дата публикации:
14:32
  • 39
  • 0

На развязке Киевского шоссе в районе Румянцево произошло возгорание автомобиля. Пострадавших нет.

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
17:22 | LaimeLaim
Переменчивая погода в столице
11 0
16:52 | Аноним
Около Серпухова горит мусорный полигон "Съяново"
250 0
08.11 19:22 | denis947
Двух человек спасли подразделения МЧС при пожаре в здании СВР на 38 км МКАД
103 0
07.11 08:56 | dillkom
Два автомобиля сгорели в Кемерово
109 1
11.11 22:06 | Разведчик
В ТиНАО в поселке Кокошкино сгорел частный дом