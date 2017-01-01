Прощание с Михаилом Задорновым. Обстановка возле клиники МЕДСИ

Автор: mars66 Дата публикации: 13:12

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На шестом километре Пятницкого шоссе возле клиники МедСи собрался народ, что бы попрощаться с Михаилом Задорновым.