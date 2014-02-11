Прощание с Михаилом Задорновым

Автор: Стрелец Дата публикации: 15:56

36

36 0

Около 13 часов возле клиники Медси собрались поклонники творчества Михаила Задорнова. Его одногруппники по Московскому Авиационному институту вспоминали их совместные студенческие годы. После окончания института их разбросало по разным городам и весям. Многие его не видели со времени окончания института, с некоторыми он общался по совместной работе в институте. Но все без исключения следили за его творчеством. Для них, как и для всех его поклонников уход Михаила Задорнова невосполнимая потеря. Но память о нём останется.