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Прощание с Михаилом Задорновым

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
15:56
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Около 13 часов возле клиники Медси собрались поклонники творчества Михаила Задорнова. Его одногруппники по Московскому Авиационному институту вспоминали их совместные студенческие годы. После окончания института их разбросало по разным городам и весям. Многие его не видели со времени окончания института, с некоторыми он общался по совместной работе в институте. Но все без исключения следили за его творчеством. Для них, как и для всех его поклонников уход Михаила Задорнова невосполнимая потеря. Но память о нём останется.

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