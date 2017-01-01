В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в Шатуре 12 ноября

Снегопад в Шатуре 12 ноября

Автор:
m777m12
Дата публикации:
17:11
  • 7
  • 0

В подмосковной Шатуре 12 ноября прошел снег.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
17:22 | LaimeLaim
Переменчивая погода в столице
48 0
10.11 22:55 | AlTeg()
Сильный мокрый снег прошёл на юго-западе столицы
11 0
16:52 | Аноним
Около Серпухова горит мусорный полигон "Съяново"
13 0
04.11 19:57 | talon16
Вторая волна циклона дошла до Магадана
15 0
14:40 | m1207m777
Мусорные завалы в Шатуре в Вокзальном проезде