9 человек пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 17:19

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Столкнулись маршрутный микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту 404 и внедорожник "Мерседес". "Мерседес" двигался по улице Обручева в сторону Профсоюзной улицы. На пересечении с Научным проездом "Мерседес", по свидетельству очевидцев, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. От бокового удара микроавтобус опрокинулся на левый бок. В результате аварии пострадали 9 человек, все они пассажиры маршрутки. Водитель и пассажиры "Мерседеса" не пострадали, их спасли сработавшие подушки безопасности. На месте работают спасатели, пожарные, медики и сотрудники ГИБДД. Движение на месте аварии затруднено, поворот с улицы Обручева на Научный проезд перекрыт.