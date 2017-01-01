Новый сквер появился на Ленинском проспекте

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:52

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Новый сквер создали у домов № 109 по Ленинскому проспекту. Высадили молодые деревья, установили фонари стилизованные под старину, поставили лавочки и урны.