В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новый сквер появился на Ленинском проспекте

Новый сквер появился на Ленинском проспекте

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:52
  • 19
  • 0

Новый сквер создали у домов № 109 по Ленинскому проспекту. Высадили молодые деревья, установили фонари стилизованные под старину, поставили лавочки и урны.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

50 0
19:35 | Max_019
При пожаре в квартире на северо-востоке столицы пострадали 3 человека
124 1
17:19 | Разведчик
9 человек пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы
93 0
11.11 13:37 | Гринфельд Павел
Новый сквер открыт в парке района Люблино на юго-востоке Москвы
67 0
10.11 17:01 | Гринфельд Павел
До 4 декабря на ремонт закрыт эскалатор южного вестибюля станции "Ленинский проспект"
51 0
09.11 20:33 | Max_019
Благоустроенный сквер имени С.П. Королёва на 1-й Останкинской улице в Москве