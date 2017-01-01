Пасмурную погоду в столице сменили кратковременные прояснения

Автор: tim777 Дата публикации: 18:23

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Воскресенье 12 ноября в столице выдалась переменчивая погода В первой половине дня в небе над городом сохранялась плотная облачность, шли кратковременные дожди. В послеобеденные часы над Москвой выглянуло солнце. Кратковременные прояснения продержались в столице до наступления сумерек. Температура воздуха составила около +5 градусов. При этом как сообщают синоптики, заморозки в столицу могут вернуться уже на предстоящей неделе.