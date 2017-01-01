При пожаре в квартире на северо-востоке столицы пострадали 3 человека

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Вечером 12 ноября на северо-востоке столицы по адресу: Лазоревый проезд, д. 4, в квартире на 7-м этаже произошёл пожар. Пожарными подразделениями из горящей квартиры было спасены 3 человека. Все они переданы бригадам Скорой помощи. Некоторые из них были в тяжёлом состоянии. Также из соседних квартир было спасено 9 человек, один из них ребёнок. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. В результате пожара погибла собака, которая выбежала на лестничную клетку из квартиры выше горящей. Причину пожара установят дознаватели.