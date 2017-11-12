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Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на севере Москвы

Два человека пострадали в ДТП на севере Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:19
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Столкнулись Ауди и Опель. Оба автомобиля двигались попутно в сторону центра. В районе съезда на улицу 3-я Магистральная водитель Ауди на большой скорости врезался в автомобиль Опель, который двигался впереди. В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Ауди. Пострадавших госпитализировали. Из-за аварии образовался затор. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Москва, САО, Звенигородское шоссе, съезд на ул. 3-я Магистральная.

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Комментарии (2)

  • tim777
    21:03
    АГН в 20:33: http://www.mskagency.ru/materials/2723195
  • tim777
    21:32
    По М24 12.11.17 в 21:30.
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