С 13 ноября в Семёновском переулке вводится двустороннее движение
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:42
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- 19
С 13 ноября 2017 г. в Семёновском переулке на востоке столицы будет введено двустороннее движение. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке и улучшить внутрирайонную связность. До 13 числа в переулке односторонними были 2 участка: от Проектируемого проезда № 64 до пересечения с Измайловской улицей и от Малой Семёновской улицы до Измайловской улицы.
Дорожными службами уже нанесена соответствующая разметка. Однако, из-за отсутствия запрещающих знаков водители стали путаться и начали раньше времени выезжать на встречную полосу. Сотрудники полиции останавливали таких водителей и объясняли, что поворот от детского торгового центра направо запрещён до понедельника.
Решение о принятии двустороннего движения было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ВАО Москвы.
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