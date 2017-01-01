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Иномарка протаранила отбойник на Варшавском шоссе: водитель тяжело пострадал

Автор:
denis947
Дата публикации:
12.11 22:41
  • 205
  • 1

На юге Москвы произошло серьезное ДТП. На Варшавском шоссе в районе дома 40 прямо у здания 24-й пожарно-спасательной части легковой автомобиль "Шкода", двигаясь в сторону области протаранил металлический отбойник. После столкновения машину откинуло вперед и развернуло. Пожарные сразу же после столкновения вытащили из искореженного автомобиля пострадавшего водителя и передали медикам. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области сильно затруднено.

  • 205
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    12.11 23:07
    АГН в 23:02: http://www.mskagency.ru/materials/2723205
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