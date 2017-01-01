Иномарка протаранила отбойник на Варшавском шоссе: водитель тяжело пострадал

Автор: denis947 Дата публикации: 12.11 22:41

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На юге Москвы произошло серьезное ДТП. На Варшавском шоссе в районе дома 40 прямо у здания 24-й пожарно-спасательной части легковой автомобиль "Шкода", двигаясь в сторону области протаранил металлический отбойник. После столкновения машину откинуло вперед и развернуло. Пожарные сразу же после столкновения вытащили из искореженного автомобиля пострадавшего водителя и передали медикам. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области сильно затруднено.