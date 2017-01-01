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Вечерняя, осенняя и прохладная столица

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12.11 23:15
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Вечерний, осенний и прохладный город. Скоро начнётся зима.

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