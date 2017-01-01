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Проводник высокоскоростного поезда "Сапсан" рассказал о поездках, пассажирах и ответил на вопросы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:22
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Проводник высокоскоростного поезда "Сапсан" Хромцов Владимир рассказал о поездках на данном поезде, о пассажирах, о том, как ездят на Сапсане известные люди, о своей работе в целом, а также ответил на некоторые вопросы. Интервьюверы: корреспондент "Дорожного радио" Елена Кононова и мобильный репортёр Максим Кузнецов. Видеосъёмка и монтаж: Артём Тараненко.

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