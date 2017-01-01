В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Солнечногорском районе выросла грандиозная свалка ТБО (аэросъёмка)

В Солнечногорском районе выросла грандиозная свалка ТБО (аэросъёмка)

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
01:06
  • 22
  • 0

Недобросовестный мусорный оператор продолжает завозить мусор, именно завозить, а не увозить. Неоднократные предписания Министерства экологии и природопользования МО о устранении нарушений природоохранного законодательства мусорному оператору Солнечногорского района, — четны!!! На площадке возле деревни Радумля, предназначенной для переработки ТБО , линия сортировки, которая находилась в ангаре, уже отсутствует, так как была повреждена в результате недавнего пожара, то есть в данный момент земельный участок превратился в мини полигон ТБО. В августе месяце по факту несанкционированного размещения отходов в отношении оператора был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в Солнечногорский городской суд с заявлением о приостановлении деятельности, однако судом принято решение только о назначении административного наказания в виде штрафа, при проверке даже выявлены факты превышения ПДК. Но всё равно, не смотря на многочисленные нарушения природоохранного законодательства, условий выполнения лицензионных требований по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов производства, мусорный оператор продолжает свою деятельность, заключает многомиллионные контракты по вывозу мусора, на пример в Кутузовском поселении 3 ноября в результате электронных торгов, заключен договор почти на 3 млн. рублей. Из этого можно сделать вывод, что вероятно в данной ситуации присутствует коррупционная составляющая.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 1
12.11 17:11 | m777m12
Снегопад в Шатуре 12 ноября
37 0
12.11 16:52 | Аноним
Около Серпухова горит мусорный полигон "Съяново"
39 0
09.11 00:22 | Sargo
Теплоходы ледового класса поплывут по главной реке Москвы (аэросъёмка)
77 4
08.11 00:46 | Sargo
Ховринскую больницу в Москве планируется снести (аэросъёмка)