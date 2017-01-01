В Солнечногорском районе выросла грандиозная свалка ТБО (аэросъёмка)

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 01:06

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Недобросовестный мусорный оператор продолжает завозить мусор, именно завозить, а не увозить. Неоднократные предписания Министерства экологии и природопользования МО о устранении нарушений природоохранного законодательства мусорному оператору Солнечногорского района, — четны!!! На площадке возле деревни Радумля, предназначенной для переработки ТБО , линия сортировки, которая находилась в ангаре, уже отсутствует, так как была повреждена в результате недавнего пожара, то есть в данный момент земельный участок превратился в мини полигон ТБО. В августе месяце по факту несанкционированного размещения отходов в отношении оператора был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в Солнечногорский городской суд с заявлением о приостановлении деятельности, однако судом принято решение только о назначении административного наказания в виде штрафа, при проверке даже выявлены факты превышения ПДК. Но всё равно, не смотря на многочисленные нарушения природоохранного законодательства, условий выполнения лицензионных требований по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов производства, мусорный оператор продолжает свою деятельность, заключает многомиллионные контракты по вывозу мусора, на пример в Кутузовском поселении 3 ноября в результате электронных торгов, заключен договор почти на 3 млн. рублей. Из этого можно сделать вывод, что вероятно в данной ситуации присутствует коррупционная составляющая.