Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре (12.11.2017 г.)

Автор: vkontakte310024243 Дата публикации: 02:45

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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196667

Жительница Анадыря с детьми прыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает «Говорит Москва».Пожар в одной из квартир дома на улице Отке в городе Анадыре Чукотского автономного округа начался в 9:15 по местному времени, сообщает управление Следственного комитета по Чукотскому автономному округу. В результате пострадали семь человек. Четверо отравились угарным газом. Выпрыгнувшие из окна женщина и двое ее детей госпитализированы в тяжелом состоянии.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные кинули в окно дома бутылку с зажигательной смесью. В региональном МЧС эти данные опровергли.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.