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Главная  /  Репортажи  /  Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре (12.11.2017 г.)

Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре (12.11.2017 г.)

Автор:
vkontakte310024243
Дата публикации:
02:45
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!



Жительница Анадыря с детьми прыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает «Говорит Москва».

Пожар в одной из квартир дома на улице Отке в городе Анадыре Чукотского автономного округа начался в 9:15 по местному времени, сообщает управление Следственного комитета по Чукотскому автономному округу. В результате пострадали семь человек. Четверо отравились угарным газом. Выпрыгнувшие из окна женщина и двое ее детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные кинули в окно дома бутылку с зажигательной смесью. В региональном МЧС эти данные опровергли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (0)

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