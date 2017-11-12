4 гаража сгорели на западе столицы на проспекте Вернадского

Автор: Разведчик Дата публикации: 03:06

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На западе Москвы загорелся одноэтажный металлический гараж в гаражном кооперативе по адресу: проспект Вернадского, д. 12. Пожар начался внутри гаража, после чего огонь охватил личные вещи владельца, автозапчасти и покрышки на площади 10 квадратных метров. Пожар заметили прохожие и лишь тогда, когда огонь уже перекинулся на соседний гараж. К прибытию пожарных подразделений огнем было охвачено 4 гаражных бокса на общей площади 40 квадратных метров. Это и стало конечной площадью пожара. Распространение огня далее было остановлено. В тушении участвовало 5 пожарных расчетов. Были проложены магистральные линии от пожарных гидрантов. На ликвидацию пожара ушло 1.5 часа, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве.