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Главная  /  Репортажи  /  4 гаража сгорели на западе столицы на проспекте Вернадского

4 гаража сгорели на западе столицы на проспекте Вернадского

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
03:06
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На западе Москвы загорелся одноэтажный металлический гараж в гаражном кооперативе по адресу: проспект Вернадского, д. 12. Пожар начался внутри гаража, после чего огонь охватил личные вещи владельца, автозапчасти и покрышки на площади 10 квадратных метров. Пожар заметили прохожие и лишь тогда, когда огонь уже перекинулся на соседний гараж. К прибытию пожарных подразделений огнем было охвачено 4 гаражных бокса на общей площади 40 квадратных метров. Это и стало конечной площадью пожара. Распространение огня далее было остановлено. В тушении участвовало 5 пожарных расчетов. Были проложены магистральные линии от пожарных гидрантов. На ликвидацию пожара ушло 1.5 часа, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве.

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