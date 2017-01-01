В Челябинске дорога находится в плохом состоянии больше года
- Автор:
- Gpb-71n
- Дата публикации:
- 11:05
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В августе 2016-го местный житель рассказывал, что асфальт на этой улице весь покрыт «дырами» - глубиной до 20-30 см. Преодолевать огромные ямы было под силу не всем машинам: мобильный репортёр снял на видео, как на дороге оставались "жертвы", угодившие в эти выбоины. "проехать по такой дороге без последствий сложно - особенно в дождик - когда не видно, где можно проехать, а где нельзя," - пояснял опасность сложившейся ситуации автор видео. Наконец, в апреле 2017 года люди увидели на улице Крамского грейдер. Однако счастье автомобилистов было недолгим.
Уже летом на дороге выкопали траншеи для теплотрассы. "Перерыли и пешеходную дорожку, и все прилегающие проулки. Теперь осталась одна проезжая (она же пешеходная) улица у нас, по которой и машины ездят и пешеходы месят грязищу, которую натащила строительная техника," - рассказывал мобильный репортёр.
С тех пор прошло несколько месяцев. Однако воз, как в классике, и ныне там. Вместо ровного дорожного полотна - грязь, лужи и ямы. При том, что дорога находится в самом центре Ленинского района города Челябинска. "И так без изменений уже много-много лет," - заключает местный житель. Люди надеются, что власти как можно скорее вновь обратят внимание на проезжую часть и решат эту дорожную проблему.
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