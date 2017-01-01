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Морозное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:46
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Тротуары покрыты льдом, на газонах наблюдается иней. Временами из-за облаков появляется солнце, температура воздуха всего 0С.

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