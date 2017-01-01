Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 13 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:54
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В программу, показанную в эфире 13 ноября, вошли кадры о том, как взрыв на нефтепроводе произошёл в Бахрейне, кадры о том, как камнепад случился на одном из перевалов в Пакистане, кадры о том, как катер перевернулся на водных соревнованиях катеров в США, кадры о том, как самолёт без переднего шасси удалось посадить в Великобритании и кадры о том, как застрявшего оленя спасли охотники в США.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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