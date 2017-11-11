В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В США застрявшего в дереве оленя спасли охотники

В США застрявшего в дереве оленя спасли охотники

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:01
  • 32
  • 0

Пошли на охоту, и в итоге - не убили животное, а спасли его.

Это про жителей штата Огайо, которые, как сообщается, пришли на помощь застрявшему в дереве оленю. Лесной обитатель зацепился рогами за ствол - видимо, тёрся, чтобы сбросить старые и отрастить новые. Освободиться самостоятельно - никак не мог. Голыми руками вызволить его - тоже не удалось. Слишком уж активно брыкался.

И, как видно на кадрах, в ход пошла бензопила. Часть дерева - отпилили, после чего оленю - уже ничто не мешало вернуться в чащу.
  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

35 0
09.11 13:23 | mreportertv
Парапланерист взял в полёт своих собак
29 0
13:25 | mreportertv
Катер перевернулся во время соревнований в США
71 0
07.11 14:07 | mreportertv
Полицейские спасли из западни очень упитанного енота
70 0
04.10 12:12 | mreportertv
Находчивые якутские охотники взяли на вооружение квадрокоптеры
36 0
24.10 12:24 | mreportertv
В Якутии на взлетно-посадочную полосу выбежала олениха