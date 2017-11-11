В США застрявшего в дереве оленя спасли охотники
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:01
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Это про жителей штата Огайо, которые, как сообщается, пришли на помощь застрявшему в дереве оленю. Лесной обитатель зацепился рогами за ствол - видимо, тёрся, чтобы сбросить старые и отрастить новые. Освободиться самостоятельно - никак не мог. Голыми руками вызволить его - тоже не удалось. Слишком уж активно брыкался.
И, как видно на кадрах, в ход пошла бензопила. Часть дерева - отпилили, после чего оленю - уже ничто не мешало вернуться в чащу.
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