В Великобритании пилот посадил самолёт без переднего шасси
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:14
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Как сообщается, он должен был выполнять рейс в Шотландию из Белфаста. Однако вскоре после взлёта обнаружились технические неполадки. Экипаж решил вернуться, вот только приземляться пришлось в экстремальном стиле.
Тем удивительнее, что никаких повреждений машина - не получила. А пятьдесят два пассажира на борту отделались лёгким испугом. Лётчик сработал настолько аккуратно и чётко, насколько это вообще было возможно.
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