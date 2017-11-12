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Катер перевернулся во время соревнований в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:25
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Когда морское судно превратилось в воздушное.

Это - краткое описание ролика из США, где один из участников гонки катеров, видимо, очень хотел обогнать соперника. Получилось так, что для одной из лодок вторая стала, как видно на этих кадрах, чем-то вроде трамплина. Правда, прогадал тут именно тот, кто поторопился. Его катер - после короткого полёта - рухнул в воду вверх дном. В то время как другой - устоял.

Впрочем, важнее всего тут - отсутствие пострадавших. Сообщается, что четверо гонщиков, которые находились в тот момент на катерах-участниках ЧП, не пострадали.

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