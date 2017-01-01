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Главная  /  Репортажи  /  В Пакистане автобус с пассажирами попал под камнепад

В Пакистане автобус с пассажирами попал под камнепад

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:37
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Это видео - от мобильного репортёра из Пакистана.

Одного из пассажиров автобусов, которые, как видно, попали под сильнейший камнепад на горной дороге. С холма сыпались и совсем мелкие камешки, и куски породы побольше, и довольно крупные валуны. Часть - прилетала прямиком в транспортные средства. А вот людям - повезло.

Сообщается, что большинство из них успели отбежать подальше. А двое - укрылись непосредственно за машинами. И смогли избежать травм.
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