В Пакистане автобус с пассажирами попал под камнепад
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:37
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Одного из пассажиров автобусов, которые, как видно, попали под сильнейший камнепад на горной дороге. С холма сыпались и совсем мелкие камешки, и куски породы побольше, и довольно крупные валуны. Часть - прилетала прямиком в транспортные средства. А вот людям - повезло.
Сообщается, что большинство из них успели отбежать подальше. А двое - укрылись непосредственно за машинами. И смогли избежать травм.
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