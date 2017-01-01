В Подмосковье автомобиль покрылся причудливыми узорами
- Автор:
- Ivan-Al08
- Дата публикации:
- 14:32
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По словам автора этого ролика, он приехал домой и увидел, что машину соседа кто-то покрасил. И только подойдя поближе и включив фонарь, житель Орехово-Зуевского района увидел, что такую красоту сотворила природа, а точнее - небольшой мороз.
Капот, крыша легковушки покрылись изморозью. Снежный слой, который образовался на поверхности, поражал своими причудливыми формами. Стоит отметить, что подобное явление появляется из оседающих влажных частиц воздуха в туманную морозную погоду.
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