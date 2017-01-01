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В Подмосковье автомобиль покрылся причудливыми узорами

Автор:
Ivan-Al08
Дата публикации:
14:32
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"Вы только посмотрите, какая красота!" - так комментирует увиденное мобильный репортёр из Московской области.

По словам автора этого ролика, он приехал домой и увидел, что машину соседа кто-то покрасил. И только подойдя поближе и включив фонарь, житель Орехово-Зуевского района увидел, что такую красоту сотворила природа, а точнее - небольшой мороз.

Капот, крыша легковушки покрылись изморозью. Снежный слой, который образовался на поверхности, поражал своими причудливыми формами. Стоит отметить, что подобное явление появляется из оседающих влажных частиц воздуха в туманную морозную погоду.

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