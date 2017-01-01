Водитель мастерски ушёл от столкновения на обледенелой дороге в Томской области
- Автор:
- Влад Казак
- Дата публикации:
- 14:45
-
- 83
Инцидент произошёл днём 13 ноября. На улице Лесной едва не столкнулись две "Skoda Yeti". Одна, в автомобиле которого и был установлен видеорегистратор, двигалась по главной дороге. Как вдруг на перекрёстке ему наперерез выехал другой автомобиль. К счастью, отличная реакция и умение управлять машиной позволило автору видео избежать столкновения и не потерять контроль над своим транспортным средством.
Как отмечает мобильный репортёр, тёмную "Йети" вынесло на главную дорогу. Виной тому - скоростной режим и гололёд. "Впрочем, чуть-чуть не считается," - подмечает автор видео и сообщает, что в ЧП, к счастью, никто не пострадал.
- 83
Комментарии (0)