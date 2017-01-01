В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Внедорожник и маршрутка столкнулись на юго-западе Москвы

Внедорожник и маршрутка столкнулись на юго-западе Москвы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:42
  • 44
  • 0

В Москве внедорожник буквально снес маршрутку. Сообщается, что пострадали девять человек. Момент ДТП снял на видео регистратор.

Авария произошла накануне вечером. Водитель микроавтобуса, не нарушая правил, ехал через перекресток - и вдруг ему наперерез, не обращая внимания на красный свет, выскочил джип. Его владелец затормозить не успел. После мощного удара маршрутку развернуло и бросило на бок, из салона на дорогу выпал один из пассажиров.

Как сообщают очевидцы, на место аварии вызвали медицинский вертолет. Семерых пострадавших увезли в больницу, еще двое получили незначительные травмы.
  • 44
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
16:22 | mike_shumratov
Вертолёт МАЦ прибыл на место ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
83 0
14:45 | Влад Казак
Водитель мастерски ушёл от столкновения на обледенелой дороге в Томской области
102 0
10.11 16:00 | mreportertv
Автомобиль сбил трёх человек на тротуаре в Краснодаре
23 0
11:46 | LaimeLaim
Морозное утро в столице
162 3
31.10 20:27 | Разведчик
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в городе Одинцово