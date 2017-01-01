Внедорожник и маршрутка столкнулись на юго-западе Москвы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:42
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Авария произошла накануне вечером. Водитель микроавтобуса, не нарушая правил, ехал через перекресток - и вдруг ему наперерез, не обращая внимания на красный свет, выскочил джип. Его владелец затормозить не успел. После мощного удара маршрутку развернуло и бросило на бок, из салона на дорогу выпал один из пассажиров.
Как сообщают очевидцы, на место аварии вызвали медицинский вертолет. Семерых пострадавших увезли в больницу, еще двое получили незначительные травмы.
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